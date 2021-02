Sale così ad almeno 2.751.657 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.268.253 complessivamente: 16.519 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.444). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 388.864, pari a -4.822 rispetto a ieri (-4.412 il giorno prima). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 4 sono risultati positivi; ieri era 3,8%. Ad avere oltre mille nuovi contagiati sono Lombardia (+1.764) con 38 mila tamponi, Campania (+1.575), ed Emilia-Romagna (1.025). Tutte le altre regioni mostrano un incremento a due o tre cifre. Da notare il Veneto: con 39 mila test processati (il numero regionale più alto di tamponi della giornata) ha trovato 492 positivi. «Abbiamo un’incidenza di 1,26%, bassissima rispetto alla media nazionale del 4%», precisa il governatore Luca Zaia. Purtroppo il Veneto registra oggi anche il maggior numero di morti in 24 ore (+70 decessi), si tratta per lo più di persone che si sono ammalate tre o quatto settimane fa.È questo il dato più drammatico. Mercoledì scorso sono state 336 le persone che hanno perso la vita. Soltanto la Valle d’Aosta registra zero decessi da tre giorni, mentre il maggior numero di morti è in Veneto (+70), come detto sopra, Lazio (+55) ed Emilia-Romagna (+31). Avere oltre 20 lutti sono: Lombardia (+29), Sicilia (+24), Piemonte (+22) e Toscana (+22). In basso il dettaglio di tutte le regioni.