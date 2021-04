Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 12.694 i nuovi casi a fronte di 230.116 tamponi eseguiti (tasso di positività al 5,5%). I decessi nelle ultime 24 ore sono 251, cala il numero dei ricoveri ordinari (-481) e di quelli in terapia intensiva (-29). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 15.006.950, di cui prime dosi 10.591.275 e seconde dosi 4.415.675.



Attualmente positivi: 504.611

Deceduti: 116.927 (+251)

Dimessi/Guariti: 3.248.593 (+13.134)

Ricoverati: 26.959 (-481)

di cui in Terapia Intensiva: 3.311 (-29)

Tamponi: 55.094.444 (+230.116)



Totale casi: 3.870.131 (+12.694, +0,33%)