La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 12.715 i nuovi casi su 298.010 tamponi eseguiti. 421 i morti nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-351) e quelli in terapia intensiva (-52).



Attualmente positivi: 463.352

Deceduti: 88.279 (+421)

Dimessi/Guariti: 1.990.152 (+16.764)

Ricoverati: 22.316 (-351)

di cui in Terapia Intensiva: 2.218 (-52)

Tamponi: 32.453.362 (+298.010)



Totale casi: 2.541.783 (+12.715, +0,5%)