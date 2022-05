Sono 13.668 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. Si tratta del dato più basso dell'anno: per trovare numeri inferiori bisogna risalire a dicembre, quando i contagi furono 12.712. I tamponi processati sono 104.793 con il tasso di positività che scende dal 14% al 13%. I decessi sono 102. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.346.