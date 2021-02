Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 13.908 i nuovi casi a fronte di 305.619 tamponi. 316 i morti nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-237) e quelli in terapia intensiva (-31). I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia sono 2.868.505, di cui prime dosi 1.603.661 e seconde dosi 1.264.844.



Attualmente positivi: 402.174

Deceduti: 93.045 (+316)

Dimessi/Guariti: 2.202.077 (+16.422)

Ricoverati: 20.831 (-237)

di cui in Terapia Intensiva: 2.095 (-31)

Tamponi: 35.690.405 (+305.619)



Totale casi: 2.697.296 (+13.908, +0,52%)