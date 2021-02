Sono 14.218 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +13.659). Sale così a 2.611.659 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 377 (ieri erano +422), per un totale di 90.618 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.091.923 complessivamente (oltre 2 milioni dal 31 gennaio): 14.995 quelle guarite oggi (ieri +17.680). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 429.118, pari a -1.159 rispetto a ieri (-4.445 il giorno prima).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 270.507, ovvero 365 in più rispetto a ieri quando erano stati 270.142. Il tasso di positività è 5,2% (l’approssimazione di 5,25%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi; ieri era 5%.



L'Rt nazionale invece è a 0,84. E l’Iss dice: "Situazione in lieve peggioramento".