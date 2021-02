Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 14.931 i nuovi casi su 306.078 tamponi eseguiti, scende l'indice di positività a 4,8% (ieri 5,2%). In calo anche i decessi, 251 contro le 353 di ieri. I vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia sono 3.408.682, di cui prime dosi 2.083.139 e seconde dosi 1.325.543.



Attualmente positivi: 384.623

Deceduti: 95.486 (+251)

Dimessi/Guariti: 2.315.687 (+12.488)

Ricoverati: 19.788 (-102)

di cui in Terapia Intensiva: 2.063 (+4)

Tamponi: 37.807.953 (+306.078)



Totale casi: 2.795.796 (+14.931, +0,54%)