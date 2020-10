Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza Covid-19 in Italia: 16.079 nuovi casi su 170.392 tamponi eseguiti. 136 i decessi nelle ultime 24 ore, +66 in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 169.302

• Deceduti: 36.968 (+136)

• Dimessi/Guariti: 259.456 (+2.082)

• Ricoverati: 10.686 (+703)

• di cui in Terapia Intensiva: 992 (+66)

• Tamponi: 14.132.421 (+170.392)



Totale casi: 465.726 (+16.079, +3,58%)