Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 16.168 i nuovi casi (ieri 13.447) a fronte di 334.766 tamponi eseguiti (ieri 304.990). I decessi nelle ultime 24 ore sono 469 (ieri 476), calano i ricoveri ordinari (-619) e quelli in terapia intensiva (-36).



Attualmente positivi: 519.220 (-5.197)

Deceduti: 115.088 (+476)

Dimessi/Guariti: 3.158.725 (+18.160)

Ricoverati: 30.478 (-444)

di cui in Terapia Intensiva: 3.526 (-67)

Tamponi: 53.550.491 (+304.990)



Totale casi: 3.793.033 (+13.447, +0,36%)