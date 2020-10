La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: 17.012 nuovi casi a fronte di 124.686 tamponi eseguiti. 141 i decessi nelle ultime 24 ore, aumenta di 76 unità il conto dei ricoverati in Terapia Intensiva.



Attualmente positivi: 236.684

Deceduti: 37.479 (+141)

Dimessi/Guariti: 268.626 (+2.423)

Ricoverati: 14.281 (+1.067)

di cui in Terapia Intensiva: 1.284 (+76)

Tamponi: 14.778.688 (+124.686)



Totale casi: 542.789 (+17.012, +3,23%)