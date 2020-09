Sono 1766 i nuovi casi di positività al coronavirus in Italia a fronte di 87714 tamponi effettuati. Ieri i nuovi casi erano stati 1860, ma con quasi 20mila tamponi in più. 254 i ricoveri in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi salgono a 2.846 (+100). 17 le vittime.