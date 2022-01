Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 192.320 i nuovi casi a fronte di 1.181.889, il tasso di positività è al 16,3%. Sono 380 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+25) ma calano quelli in terapia intensiva (-27).



Attualmente positivi: 2.626.590

• Deceduti: 142.205 (+380)

• Dimessi/Guariti: 6.450.596 (+136.152)

• Ricoverati: 21.188 (+25)

• di cui in TI: 1.688 (-27)

• Tamponi: 159.001.733 (+1.181.889)



Totale casi: 9.219.391 (+192.320, +2,13%)