Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 2.455 i nuovi casi a fronte di 190.922 tamponi eseguiti. Sono 9 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-17), aumentano lievemente quelli in terapia intensiva (+2).



Attualmente positivi: 40.900

Deceduti: 127.840 (+9)

Dimessi/Guariti: 4.109.579 (+3.264)

Ricoverati: 1.242 (-17)

di cui in Terapia Intensiva: 153 (+2)

Tamponi: 74.176.895 (+190.922)



Totale casi: 4.278.319 (+2.455, +0,06%)