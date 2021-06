Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 2.897 i nuovi casi a fronte di 226.272 tamponi eseguiti, con tasso di positività stabile all'1,2% (ieri 1,1%). Calano i morti, 62 nelle ultime 24 ore (ieri 93), come anche i ricoveri ordinari (-390) e quelli in terapia intensiva (-56). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 35.435.853, di cui prime dosi 23.141.310 e seconde dosi 12.294.543. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 4.522.556.



Attualmente positivi: 210.050

Deceduti: 126.283 (+62)

Dimessi/Guariti: 3.886.867 (+18.535)

Ricoverati: 6.791 (-390)

di cui in Terapia Intensiva: 933 (-56)

Tamponi: 66.620.345 (+226.272)



Totale casi: 4.223.200 (+2.897, +0,07%)