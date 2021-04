Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 21.261 i nuovi casi a fronte di 359.214 tamponi eseguiti, il tasso di positività è del 5,9%. Sono 376 morti nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-205) ma salgono quelli in terapia intensiva (+10).





Attualmente positivi: 564.855

Deceduti: 110.704 (+376)

Dimessi/Guariti: 2.974.688 (+21.311)

Ricoverati: 32.203 (-205)

di cui in Terapia Intensiva: 3.714 (+10)

Tamponi: 50.949.110 (+359.214)



Totale casi: 3.650.247 (+21.261, +0,59%)