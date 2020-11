La Protezione Civile ha diramato il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: i nuovi casi sono 22.253, a fronte di 135.731 tamponi eseguiti. 233 decessi nelle ultime 24 ore, sale di 83 unità il conto dei ricoverati in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 396.512

Deceduti: 39.059 (+233)

Dimessi/Guariti: 296.017 (+3.637)

Ricoverati: 21.862 (+1.021)

di cui in Terapia Intensiva: 2.022 (+83)

Tamponi: 16.103.649 (+135.731)



Totale casi: 731.588 (+22.253, +3,14%)