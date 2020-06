La Protezione Civile rende noto il bollettino nazionale sull'emergenza coronavirus: stabili i nuovi casi (oggi 174, ieri 175). Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid-19 è in Lombardia (97), segue l'Emilia Romagna (21). Un nuovo ricoverato in terapia intensiva, 22 i morti rispetto agli 8 di ieri. Niente morti in 14 Regioni: le morti sono distribuite tra Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Abruzzo.



• Attualmente positivi: 16.681

• Deceduti: 34.738 (+22, +0,06%)

• Dimessi/Guariti: 188.891 (+307, +0,2%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 98 (+1, 1%)

• Tamponi: 5.314.619 (+37.346)



Totale casi: 240.310 (+174, +0,1%)