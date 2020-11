Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 23.232 i nuovi casi a fronte di 188.659 tamponi. 853 i decessi nelle ultime 24 ore, cresce di 6 unità il conto dei ricoverati in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 798.386

Deceduti: 51.306 (+853)

Dimessi/Guariti: 605.330 (+20.837)

Ricoverati: 38.393 (-114)

di cui in Terapia Intensiva: 3.816 (+6)

Tamponi: 20.726.180 (+188.659)



Totale casi: 1.455.022 (+23.232, +1,62%)