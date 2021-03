La Protezione Civile ha diramato il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.



Sono 23.641 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 3.046.762 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi morti e guariti) dall’inizio dell’epidemia. Le persone morte nelle ultime 24 ore sono sono 307, per un totale di 99.578 vittime da febbraio 2020.



Sono stati 355.024 i tamponi effettuati, oltre 20mila in meno di quelli contati ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (prima era al 6,3%). E prosegue anche l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale.