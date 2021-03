Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 23.696 i nuovi casi a fronte di 349.472 tamponi eseguiti. Sono 460 i decessi nelle ultime 24 ore, salgono i ricoveri ordinari (+18) e quelli in terapia intensiva (+32).



Attualmente positivi: 562.856

Deceduti: 106.799 (+460)

Dimessi/Guariti: 2.794.888 (+21.673)

Ricoverati: 32.044 (+18)

di cui in Terapia Intensiva: 3.620 (+32)

Tamponi: 48.108.527 (+349.472)



Totale casi: 3.464.543 (+23.696, +0,69%)