Ecco il bollettino nazionale sull'emergenza coronavirus: 142 nuovi casi, in aumento rispetto a ieri (126), di cui 62 in Lombardia. In aumento anche le vittime, 23 contro le 6 di ieri. I guariti superano quota 190mila. In 11 Regioni e nella Provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione.



• Attualmente positivi: 15.563

• Deceduti: 34.767 (+23, +0,1%)

• Dimessi/Guariti: 190.248 (+1.052, +0,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 93 (-3, -3,1%)

• Tamponi: 5.390.110 (+48.273)



Totale casi: 240.578 (+142, +0,06%)