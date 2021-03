Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 26.824 i nuovi casi su 369.636 tamponi eseguiti. 380 i decessi nelle ultime 24 ore, alto il numero dei ricoveri ordinari (+464), di cui +55 in terapia intensiva.



• Attualmente positivi: 509.317

• Deceduti: 101.564 (+380)

• Dimessi/Guariti: 2.564.926 (+14.443)

• Ricoverati: 26.570 (+464)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.914 (+55)

• Tamponi: 43.976.394 (+369.636)



Totale casi: 3.175.807 (+26.824, +0,85%)