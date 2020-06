La Protezione Civile ha diramato il bollettino con gli aggiornamenti odierni sulla diffusione del coronavirus in Italia.



Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus 237.290 persone hanno contratto il virus, +303 rispetto a ieri (+0,1%), di cui 259 nella sola Lombardia.



Sono 34.371 i decessi totali, di cui 26 nelle ultime 24 ore ( +0,1%). Sono invece 177.010 le persone guarite, +640, rispetto a ieri (+0,4%). Attualmente i soggetti positivi sono 25.909, -365 rispetto a ieri (-1,4%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.489, -105 rispetto a ieri (-2,9%), di cui 207 in terapia intensiva. Nessuna vittima in 12 regioni, tra cui Piemonte e Veneto. Inoltre, i decessi non erano così pochi dallo scorso 2 marzo.