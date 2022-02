Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 28.630 i nuovi casi a fronte di 283.891 tamponi eseguiti, scende ancora il tasso di positività al 10,1%. Sono 281 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-10) e quelli in terapia intensiva (-17). Sono 76.553 i guariti nelle ultime 24 ore.



Attualmente positivi: 1.590.615

Deceduti: 151.296 (+281)

Dimessi/Guariti: 10.392.540 (+76.553)

Ricoverati: 17.223 (-27)

di cui in TI: 1.173 (-17)

Tamponi: 180.982.449 (+283.891)



Totale casi: 12.134.451 (+28.630, +0,24%)