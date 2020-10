Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia. E c'è un nuovo aumento di contagi nel nostro Paese: sono 3.678, a fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, i decessi sono stati 31, a fronte dei 28 di ieri. Nuovo record per i tamponi: 125.314. ​Ci sono 157 ricoverati in più rispetto a ieri, per un totale di 3782, di cui 337 in terapia intensiva (+18, ieri -4).