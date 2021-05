Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 3.738 i nuovi casi a fronte di 249.911 tamponi eseguiti, tasso di positività all'1,5%. Sono 126 i decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 171 di ieri. Calano anche i ricoveri ordinari (-579) e quelli in terapia intensiva (-64).



Attualmente positivi: 246.270

Deceduti: 125.919 (+126)

Dimessi/Guariti: 3.837.518 (+10.534)

Ricoverati: 8.334 (-579)

di cui in Terapia Intensiva: 1.142 (-64)

Tamponi: 65.673.453 (+249.911)



Totale casi: 4.209.707 (+3.738, +0,09%)