L'Italia è al lavoro per contenere il contagio del Coronavirus. Calciomercato.com racconta tutti gli aggiornamenti di giornata in tempo reale.



20.30 - Messaggio del capo dello stato Mattarella, che ha invitato il popolo italiano a non farsi prendere dall'ansia e ad avere fiducia nelle istituzioni: "L’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti. Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali".



18.00 - Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato nel corso di una conferenza stampa i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus. In Italia 3.858 hanno contratto il virus, 769 in più rispetto a ieri, mercoledì 4 marzo. Di queste 414 sono guarite, mentre i morti sono 148. Attualmente i soggetti positivi sono 3.296, di cui 351 in terapia intensiva.