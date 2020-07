Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 306 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 245.338. I decessi sono stati 10, con il totale delle vittime che sale a 35.092. Gli attualmente positivi sono 12.404, 82 in più rispetto a ieri, 49 i ricoverati in terapia intensiva (+1). Il totale di guariti e dimessi sale a 197.842