La Protezione Civile rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 33.979 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati a fronte di 195.275 tamponi. 546 i decessi nelle ultime 24 ore, +116 ricoveri in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 712.490

Deceduti: 45.229 (+546)

Dimessi/Guariti: 420.810 (+9.376)

Ricoverati: 35.469 (+765)

di cui in Terapia Intensiva: 3.422 (+116)

Tamponi: 18.878.386 (+195.275)



Totale casi: 1.178.529 (+33.979, +2,97%)