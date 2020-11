Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 34.282 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 234.834 tamponi eseguiti. 753 i decessi nelle ultime 24 ore, 58 i nuovi ricoveri in terapia intensiva.



Attualmente positivi: 743.168

Deceduti: 47.217 (+753)

Dimessi/Guariti: 481.967 (+24.169)

Ricoverati: 37.174 (+488)

di cui in Terapia Intensiva: 3.670 (+58)

Tamponi: 19.474.341 (+234.834)



Totale casi: 1.272.352 (+34.282, +2,77%)