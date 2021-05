Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 4.147 i nuovi casi a fronte di 243.967 tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono 171, calano i ricoveri ordinari (-483) e quelli in terapia intensiva (-72). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 32.397.857, di cui prime dosi 21.478.819 e seconde dosi 10.919.038. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 3.297.160.





Attualmente positivi: 253.193

Deceduti: 125.793 (+171)

Dimessi/Guariti: 3.826.984 (+10.808)

Ricoverati: 8.913 (-483)

di cui in Terapia Intensiva: 1.206 (-72)

Tamponi: 65.423.542 (+243.967)



Totale casi: 4.205.970 (+4.147, +0,1%)