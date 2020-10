Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: salgono i nuovi casi, 5.372 in 24 ore, ma è nuovo record di tamponi con oltre 129mila test effettuati. La Lombardia è la prima Regione per incremento di positivo, 983 nelle ultime 24 ore.



• Attualmente positivi: 70.110

• Deceduti: 36.111 (+28, +0,08%)

• Dimessi/Guariti: 237.549 (+1.186, +0,5%)

• Ricoverati: 4.473 (+190)

• di cui in Terapia Intensiva: 387 (+29)

• Tamponi: 12.232.971 (+129.471)



Totale casi: 343.770 (+5.372, +1,59%)