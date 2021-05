Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 5.948 i nuovi casi a fronte di 121.829 tamponi eseguiti (tasso di positività al 4,9%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 256. Aumentano lievemente i ricoveri ordinari (+16) ma calano quelli in terapia intensiva (-34). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia sono 20.755.863, di cui prime dosi 14.506.516 e seconde dosi 6.249.347.



Dosi disponibili ma non ancora somministrate: 3.978.097



Attualmente positivi: 423.558

Deceduti: 121.433 (+256)

Dimessi/Guariti: 3.505.717 (+13.038)

Ricoverati: 20.885 (+16)

di cui in Terapia Intensiva: 2.490 (-34)

Tamponi: 59.236.655 (+121.829)



Totale casi: 4.050.708 (+5.948, +0,15%)