La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore per l'andamento della Pandemia Covid-19.



Sono stati effettuati 258.929 tamponi e individuati 5.140 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 62.523, 3.773 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 5 persone per un totale di 127.942 decessi dall'inizio dell'epidemia.​Il tasso di positività è del 2%, in lieve ribasso rispetto al 2,2% di ieri.