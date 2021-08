La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 238.073 tamponi e individuati 5.273 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 129.116, 4.866 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 54 persone affette da Coronavirus per un totale di 128.510 decessi dall'inizio dell'epidemia.



Attualmente positivi: 129.116 (+4.866)

Deceduti: 128.510 (+54)

Dimessi/Guariti: 4.191.980 (+4.794)

Ricoverati: 3.895 (+157) di cui in Terapia Intensiva: 423 (+19)

Tamponi: 80.918.997 (+238.073)

Totale casi: 4.449.606 (+5.273, +0,12%)