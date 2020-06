La Protezione Civile ha fornito i dati sulla diffusione del coronavirus in Italia.



In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono 235.278 le persone che hanno contratto il virus, +280 rispetto a ieri. Di queste, 33.964 sono decedute, 65 nelle ultime 24 ore. Sono 166.584 invece i guariti, 747 nelle ultime 24 ore. Sono 34.730 i soggetti attualmente positivi, -532 rispetto a ieri. Sono sette le regioni che registrano zero nuovi casi di contagio: Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Molise e Basilicata. Quelle con 1 solo caso riscontrato sono, invece, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Trentino-Alto Adige.