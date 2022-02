Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 67.152 i nuovi casi a fronte di 663.786 tamponi eseguiti, il tasso di positività scende al 10,1%. Sono 334 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri nei reparti ordinari (-537) e quelli in terapia intensiva (-57). Cala anche l numero degli attualmente positivi (-62.149), i guariti sono 129.293: sono oltre 10 milioni dall'inizio della pandemia, in pratica un italiano su sei ha avuto il Covid.



Attualmente positivi: 1.751.125

Deceduti: 150.555 (+334)

Dimessi/Guariti: 10.089.429 (+129.293)

Ricoverati: 18.089 (-587)

di cui in TI: 1.265 (-57)

Tamponi: 179.648.032 (+663.786)



Totale casi: 11.991.109 (+67.152, +0,56%)