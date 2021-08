Sono 7.270 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.968). Sale così ad almeno 4.420.429 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 30 (ieri sono stati 31), per un totale di 128.334 vittime da febbraio 2020.



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 216.969, ovvero 13.070 in meno rispetto a ieri quando erano stati 230.039. Mentre il tasso di positività è 3,3% (l’approssimazione di 3,350%); ieri era 3%. Qui la mappa del contagio in Italia.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 72,9 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 35,1 milioni (65,04% della popolazione over 12).