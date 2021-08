Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 7.470 i nuovi casi a fronte di 255.218 tamponi eseguiti, il tasso di positività scende al 2,9%. Sono 45 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri con sintomi (+41) e quelli in terapia intensiva (+11). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 75.040.135.



Attualmente positivi: 133.421

Deceduti: 128.728 (+45)

Dimessi/Guariti: 4.216.542 (+5.462)

•Ricoverati: 4.199 (+52)

di cui in Terapia Intensiva: 466 (+11)

Tamponi: 81.827.825 (+255.218)



Totale casi: 4.478.691 (+7.470, +0,17%)