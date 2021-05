Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 7.852 i nuovi casi a fronte di 306.744 tamponi eseguiti (tasso di positività cala al 2,5%). I decessi nelle ultime 24 ore sono 262, calano ricoveri ordinari (-721) e terapia intensiva (-64). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 24.950.456, di cui prime dosi 17.224.902 e seconde dosi 7.725.554. Le dosi disponibili ma non ancora somministrate sono 2.478.634.



Attualmente positivi: 352.422

Deceduti: 123.544 (+262)

Dimessi/Guariti: 3.655.112 (+19.023)

Ricoverati: 16.272 (-721)

di cui in Terapia Intensiva: 1.992 (-64)

Tamponi: 61.820.196 (+306.744)



Totale casi: 4.131.078 (+7.852, +0,19%)