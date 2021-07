Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 794 i nuovi casi a fronte di 199.238 tamponi eseguiti. Sono 28 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-79) e quelli in terapia intensiva (-16). Le dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte sono 52.112.997, di cui prime dosi 33.032.132 e seconde dosi 19.080.865.



Attualmente positivi: 47.779

Deceduti: 127.615 (+28)

Dimessi/Guariti: 4.086.188 (+2.345)

Ricoverati: 1.682 (-79)

di cui in Terapia Intensiva: 213 (-16)

Tamponi: 71.970.918 (+199.238)



Totale casi: 4.261.582 (+794, +0,02%)