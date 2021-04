Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 8.864 nuovi casi di coronavirus su 146.728 tamponi effettuati (tasso positività 6%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.878.994. I decessi sono stati 316, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 117.243. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.244, 67 in meno rispetto a ieri.