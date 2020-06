La Protezione Civile ha diffuso il bollettino odierno con i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus in Italia.



Sono 234.531 le persone che in Italia, dall’inizio della pandemia, hanno contratto il coronavirus: +518 nelle ultime 24 ore, per una crescita dello +0,2%. Sono 85 invece i decessi nelle ultime 24 ore, 33.774 in totale. Sono invece 163.781 i guariti, di cui 1.886 nelle ultime 24 ore (+1,2%). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 36.976, con un decremento di 1.453 unità. Il conto totale sale a 234.531 conteggiando guariti e morti.



Scende a nove il numero delle Regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato contagi.