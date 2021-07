Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 882 nuovi casi di coronavirus su 188.474 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.260.788. I decessi sono stati 21, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 127.587. I ricoverati in terapia intensiva sono 229, 18 in meno rispetto a ieri.