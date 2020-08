Il Ministero della Salute rende noti i dati sull'emergenza coronavirus: nonostante l'aumento di tamponi (26mila in più rispetto a ieri) calano i contagi, 878 nuovi positivi (contro i 953 di ieri). 4 morti, un ricoverato in più in terapia intensiva.





• Attualmente positivi: 19.714 (+519)

• Deceduti: 35.445 (+4, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 206.015 (+353, +0,17%)

• Ricoverati: 1.124 (+14)

• di cui in Terapia Intensiva: 66 (+1)

• Tamponi: 8.125.892 (+72.341)



Totale casi: 261.174 (+878, +0,34%)