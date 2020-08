La Protezione Civile ha diramato il bollettino con i dati sulla diffusione del coronavirus in Italia aggiornati a venerdì 14 agosto 2020.



In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive 252.809 persone, +574 rispetto a ieri. Di queste 35.234 sono decedute, +3 rispetto a ieri, e 203.326 sono guarite, +403 rispetto a ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.249, +168 nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati con sintomi sono 771, -15 rispetto a ieri, di cui 56 in terapia intensiva, +1 rispetto a ieri.