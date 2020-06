I numeri sugli effetti del Covid-19 in Lombardia: incremento di 252 casi, che portano il totale dei contagi a 90.932. Diminuisce di un paziente il numero dei ricoveri in terapia intensiva, attualmente sono 97 in tutta la regione. Si registrano 25 decessi in più, il totale delle vittime sale a 16374 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.376 tamponi