La Regione Lombardia ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 11.048 tamponi e sono stati trovati 533 nuovi positivi al COVID-19. I nuovi decessi sono 329 per un totale di 14.189 dall'inizio dell'epidemia: 282 di questi sono dovuti all'aggiornamento complessivo di fine mese in Lombardia (47 nelle 24h). Continua a diminuire la pressione sanitaria: rispetto a ieri, ci sono 18 ricoverati in meno in terapia intensiva e 99 persone in meno in ospedale tra i ricoverati con sintomi. Il numero di guariti è aumentato di 321 persone: dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono 52.356.