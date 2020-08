Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 239 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 248.070. I decessi sono stati 8 (tutti in Lombardia), con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.154. Gli attualmente positivi sono 12.456, 42 i ricoverati in terapia intensiva. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati registrati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45). Il totale di dimessi e guariti sale a 200.460