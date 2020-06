Sono 44 i morti con coronavirus nelle ultime 24 ore e 338 i nuovi positivi. Per quanto riguarda le vittime si tratta del dato più basso dal 7 marzo. Nelle scorse settimane, dopo il picco dell'epidemia, non si era ancora scesi sotto le 50 vittime giornaliere. Dei 338 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 244 nuovi positivi (il 72,1% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 30 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e di 14 nel Lazio.